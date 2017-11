Você está lendo um tópico

Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball: onda de remakes chega às animações

Rafa! em 9 Nov 2017 - 23:05



A onda de remakes que assola a TV não se restringe às séries. A aposta em novas versões de franquias já consagradas chegou também às animações. Entre as "velhas novidades" que vêm por aí, o anime Os Cavaleiros do Zodíaco, exibido com sucesso no Brasil pela extinta Manchete na década de 1990, ganhará nova versão na Netflix no ano que vem.



Mas Seiya de Pégaso, Shiryu de Dragão e Shun de Andrômeda não são os únicos heróis animados de volta à TV. O clássico japonês Dragon Ball passou 18 anos sem episódios inéditos, mas retornou em 2015 com a estreia da nova Dragon Ball Super.







E não é só na terra do sol nascente que o olhar para o passado tem ressuscitado desenhos antigos. Nesta semana, o canal Boomerang estreou no Brasil uma versão recauchutada da Corrida Maluca, com o retorno de Dick Vigarista e Penélope Charmosa. Já a saudosa DuckTales - Os Caçadores de Aventuras, chegará ao Disney XD em dezembro.



Até mesmo os Muppet Babies, desenho que mostrava Caco, Piggy, Gonzo e sua turma quando ainda eram bebês, ganhará uma nova roupagem no ano que vem. E a ladra internacionalmente procurada Carmen Sandiego também entrou na mira dos produtores, com uma versão mais moderna sendo preparada para 2019.



http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/series/c...s--17646?cpid=txt























