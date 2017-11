Você está lendo um tópico

Televisão

Desesperada, equipe do jornalismo do SBT corre para não ser apedrejada em SP

Rafa! em 10 Nov 2017 - 0:01



Desesperada, equipe do jornalismo do SBT corre para não ser apedrejada, em São Paulo



Uma equipe do jornalismo do SBT, que estava no Tremembé, na zona norte de São Paulo, foi agredida, na manhã desta quinta-feira (9). As imagens do exato momento do ataque foram exibidas no jornal Primeiro Impacto, com Marcão do Povo.



Os profissionais de imprensa estavam trabalhando no local, quando uma mulher se aproximou com pedras, disposta a atirar contra o pessoal do SBT, segundo informou o apresentador.







Quando perceberam a aproximação da mulher, repórter, produtora e cinegrafista, todos saíram correndo em busca da viatura do SBT para, então, zarpar do lugar. “Meu Deus! Socorro, socorro”, grita uma pessoa da equipe desesperada.



O vídeo não esclarece o motivo do ataque. O âncora, no estúdio, também não explicou por que a equipe foi agredida. Limitou-se a contar que o carro do SBT foi apedrejado e que havia um homem, também, atacando.







