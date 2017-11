Você está lendo um tópico

Incêndio atinge Estúdios da TV Globo no Rio de Janeiro.

Um incêndio atingiu no início da noite desta quinta-feira (9) o galpão Santa Cruz, que fica no interior dos Estúdios Globo, em Curicica, Zona Oeste do Rio. Ninguém ficou ferido pelas chamas, mas uma pessoa que teve uma crise nervosa precisou ser atendida pelos bombeiros.

Segundo a Central Globo de Comunicação, o incêndio começou por volta das 18h e atingiu o galpão de apoio às gravações da novela ‘Deus Salve o Rei’. O local foi rapidamente evacuado. Militares do Quartel de Jacarepaguá participaram do combate às chamas, que, às 21h22, estavam controladas.

Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, devido ao incêndio, a rua Arauá foi fechada nos dois sentidos. Já as Estradas dos Bandeirantes e Curicica estavam liberadas.





