Rafa! em 10 Nov 2017 - 14:23



anos | Mai 2006 | Mensagens: 2373 | São Paulo - SP

Rachel Sheherazade defende William Waack e é detonada na web



Um dia depois que William Waack foi afastado do do “Jornal da Globo” e “Globo News Painel” , após um vídeo começou a circular nas redes sociais onde ele aparece fazendo supostas ofensas consideradas racistas, Rachel Sheherazade fez um post nas redes sociais defendendo o jornalista.







A âncora do “SBT Brasil” disse que o “hipocritamente correto” venceu mais uma vez. Para Sheherazade, Waack foi vítima de uma armadilha.



“Um dos jornalistas mais brilhantes da TV brasileira foi o último alvo dos fundamentalistas da moral seletiva. Caiu na armadilha pérfida dos coleguinhas invejosos, esquerdistas acéfalos e medíocres de todas as nuances. O “hipocritamente correto” venceu mais uma vez. Feriu de morte o brilhante Paulo Francis, atropelou Boris Casoy, trapaceou Reinaldo Azevedo e agora condenou à execração pública William Waack. E o jornalismo brasileiro fica a poucos passos da total acefalia”"

Rachel Sheherazade



O comentarista do RedeTV! news, Reinaldo Azevedo, também se manisfestou sobre o caso. Em seu blog, defendeu a conduta de Waack por uma “obrigação moral”.



CRISPIM em 10 Nov 2017 - 15:09 Moderação



anos | Fev 2006 | Mensagens: 7368 | Itajaí - SC







Rachel Sheherazade pegou pesado em defesa do colega, porém, o que o Jornalista comentou foi preconceituoso, pelas gravações dos amigos traíras divulgaram nas redes sociais e os opositores não perdoam isso.





RockyRei em 10 Nov 2017 - 15:46



anos | Out 2007 | Mensagens: 329 | Porto Alegre - RS

Parabéns à Rachel!



William é claramente vítima da intolerância e do hipocritamente correto, termo muito bem colocado. Vizinho do também nojento politicamente correto.



Ainda que o jornalista possa ter errado no episódio, atire a primeira pedra quem nunca fez um comentário deselegante ou imbecil na vida.



Ele estava trabalhando e foi admoestado pelo tal cidadão, que começou a buzinar e atrapalhar o seu trabalho. Só falta pedirem que ele aplauda e parabenize o cara pelos transtornos...A reação possivelmente seria mesma se o cidadão fosse azul, branco, amarelo, lilás: "tinha que ser azul," "tinha que ser branco", "tinha que ser amarelo", etc.



Prefiro confiar no depoimento de amigos pessoais do profissional, como Reinaldo Azevedo, que afirmam não ser ele uma pessoa racista.



Fez um comentário racista, e pediu desculpas. Vida que segue.



É um dos melhores jornalistas do Brasil, e curiosamente não é de esquerda. Agora, a esquerda está se vingando dele.

















