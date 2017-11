Você está lendo um tópico

Gleisi: chance de aliança com PMDB no Paraná é ‘muito grande’

Rafa! em 10 Nov 2017 - 16:10



Gleisi: chance de aliança com PMDB no Paraná é ‘muito grande’



A presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), senadora Gleisi Hoffmann, disse em Porto Alegre, na noite desta quinta, que a possibilidade de o PT fazer uma aliança com o PMDB no seu estado, o Paraná, é “muito grande” e defendeu a análise de “realidades regionais”. “No meu estado, o Paraná, o PMDB golpista é o Requião, que não é golpista, que esteve junto com a gente. A possibilidade do PT fazer aliança com o PMDB no Paraná é muito grande e nem por isso vai ser uma aliança com golpista. Porque ele [Requião] não foi golpista. Assim também como a Katia Abreu, que é lá do Tocantins, do PMDB”, disse Gleisi sobre os senadores peemedebistas que foram contra o impeachment de Dilma Rousseff (PT).





A presidente do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, em evento do partido em Porto Alegre (Claudio Fachel/Divulgação)



Gleisi está na capital gaúcha para participar do evento “O RS e o Brasil que o povo quer” junto com a ex-presidente Dilma Rousseff. Gleisi falou das alianças, mas pediu que a militância, vinda de mais de 50 cidades do Rio Grande do Sul, não considerasse o “tititi” sobre o assunto. “Quando ouvirem esse tititi de aliança com o PMDB e com partido golpista, vocês não levem em consideração isso”, disse Gleisi.



A senadora, porém, defende que o PT faça alianças com partidos de “centro-esquerda”. “Não podemos sair isolados, não desistimos do PCdoB porque lançou a Manuela, nem do PDT porque tem o Ciro. Vamos conversar com esses partidos”, disse. “O PCdoB tem legitimidade para lançar candidato a presidente. A Manuela é uma grande companheira, uma grande mulher. Mas tenho certeza que ali na frente estaremos juntos”, disse Gleisi.



CRISPIM em 10 Nov 2017 - 16:32



Para se manter no poder, fazem alianças até com o diabo.



Lamentável isso e nada de bom virá para 2017 concorrendo estes fichas sujas.





Ademir em 10 Nov 2017 - 16:33



O Senador Roberto Requião (PMDB) deverá ser candidato a governador do Paraná.



REQUIÃO É ALIADO HISTÓRICO DO PT.



Votou contra o impeachment de Dilma (a qual chama de golpe), e é crítico feroz de Temer e seu "governo".



Requião é mais alinhado politicamente e ideologicamente com os movimentos sociais e com a base militante petista do que a cúpula do PT.



O PT diz a ele que ele esta no partido errado.



Ele diz que pertence ao MDB velho de guerra. Aquele que lutava contra a ditadura.





No Paraná, o PMDB queria expulsá-lo, mas ele acabou por botar pra correr aqueles que queriam expulsá-lo.



Explicando o Paraná: Meu estado deu quase 80% dos votos a Aécio e reelegeu Beto Richa (PSDB), o Aécio do Paraná no 1o. turno.



traduzindo: os conservadores (o Paraná é pior que SP), o odeiam.





leco em 10 Nov 2017 - 18:05



Requião teria meu apoio incondicionalmente.

















