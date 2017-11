Você está lendo um tópico

Papo Aberto > Política

Dirceu pode receber aposentadoria da Câmara de R$ 9.646,57

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 1 respostas e 42 visitas.





Larry.Tate em 10 Nov 2017 - 21:50



anos | Out 2007 | Mensagens: 2332 | São Paulo - SP

Coluna do Estadão

10 Novembro 2017 | 05h30

A Coluna foi atualizada para acréscimo de informação

[img]

http://politica.estadao.com.br/blogs/coluna-do-...768x512.jpg[/img]



José Dirceu, deputado cassado Foto: Alex Silva/Estadão



A área técnica da Câmara está convencida de que José Dirceu tem direito a receber aposentadoria como ex-deputado. Condenado a 30 anos de prisão pela Lava Jato, o petista foi cassado em 2005 por se envolver no mensalão. A Casa aceitou o pedido dele para considerar os 11 anos em que ficou anistiado como tempo de mandato, o que lhe ajudou a obter o período mínimo para requerer o benefício. A decisão final sobre se ele terá direito de se aposentar, mesmo tendo sido cassado, será política e caberá ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia.



Cofrinho. Os cálculos ainda não foram feitos, mas consultores da Câmara disseram à Coluna que, se conseguir o benefício, Dirceu deve receber, no mínimo, R$ 17 mil mensais se o tempo da anistia contar também para o cálculo do benefício. Rodrigo Maia afirma que ainda não pensou sobre o assunto. (Após a divulgação da nota, a Câmara decidiu que Dirceu tem direito a R$ 9.646,57 de aposentadoria, valor que não considera no cálculo o tempo da anistia. Esse período contou apenas para que ele atingisse o período de 35 anos para pleitear o benefício. Alguns técnicos da Câmara consideram, contudo, que o petista tem direito a valor maior e pode recorrer)



Na mesa. Os técnicos levam em consideração o fato de o juiz Sérgio Moro, ao condenar Dirceu, não ter mencionado se ele pode ou não receber aposentadoria da Câmara, brecha que beneficia o petista. Além disso, há precedentes.



http://politica.estadao.com.br/blogs/coluna-do-...ara-de-r-9-64657/ [img]José Dirceu, deputado cassado Foto: Alex Silva/EstadãoA área técnica da Câmara está convencida de que José Dirceu tem direito a receber aposentadoria como ex-deputado. Condenado a 30 anos de prisão pela Lava Jato, o petista foi cassado em 2005 por se envolver no mensalão. A Casa aceitou o pedido dele para considerar os 11 anos em que ficou anistiado como tempo de mandato, o que lhe ajudou a obter o período mínimo para requerer o benefício. A decisão final sobre se ele terá direito de se aposentar, mesmo tendo sido cassado, será política e caberá ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia.Cofrinho. Os cálculos ainda não foram feitos, mas consultores da Câmara disseram à Coluna que, se conseguir o benefício, Dirceu deve receber, no mínimo, R$ 17 mil mensais se o tempo da anistia contar também para o cálculo do benefício. Rodrigo Maia afirma que ainda não pensou sobre o assunto. (Após a divulgação da nota, a Câmara decidiu que Dirceu tem direito a R$ 9.646,57 de aposentadoria, valor que não considera no cálculo o tempo da anistia. Esse período contou apenas para que ele atingisse o período de 35 anos para pleitear o benefício. Alguns técnicos da Câmara consideram, contudo, que o petista tem direito a valor maior e pode recorrer)Na mesa. Os técnicos levam em consideração o fato de o juiz Sérgio Moro, ao condenar Dirceu, não ter mencionado se ele pode ou não receber aposentadoria da Câmara, brecha que beneficia o petista. Além disso, há precedentes.











Larry.Tate em 10 Nov 2017 - 21:51



anos | Out 2007 | Mensagens: 2332 | São Paulo - SP

O herói dos petista querendo pilhar um pouco mais o país.

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído