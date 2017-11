Você está lendo um tópico

Após assalto, Hamilton reclama de insegurança no Brasil: 'Acontece todo ano'

Ciro Campos, Felipe Rosa Mendes e Rodolfo Mondoni , Fera

11 Novembro 2017 | 11h13







Lewis Hamilton reclamou da insegurança nos arredores do Autódromo de Interlagos: '(Assaltos) acontecem todos os anos' Foto: Ueslei Marcelino/ Reuters



Campeão da Fórmula 1 em 2017, Lewis Hamilton reclamou do assalto sofrido por funcionários da Mercedes nos arredores do Autódromo de Interlagos, ao final do primeiro dia de treinos livres, nesta sexta-feira, 10.



Em sua conta no Twitter, o inglês publicou que "algumas pessoas da minha equipe foram ameaçadas por armas na última noite deixando o autódromo aqui no Brasil". "Foram disparados tiros e as armas foram apontadas para a cabeça deles. Isso é decepcionante de saber. Por favor, rezem por esses colegas que estão aqui como profissionais hoje, mesmo abalados", adicionou.



Em outro tweet, ele falou que incidentes semelhantes acontecem todos os anos no Brasil e que "a Fórmula 1 e as equipes precisam fazer mais, não há desculpa".



