Ajuda sky media center

Recentemente mudei o meu pacote da Sky para o Sky media center, porem ao ver o status do multiroom verifiquei que ele aparece com o status de nâo autorizadom, liguei para o tecnico e mesmo falou que isso e normal, alguem que tenha o sky media center sabe se isso e normal mesmo























