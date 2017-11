Você está lendo um tópico

Audiência da TV por assinatura no Brasil cai pela primeira vez em nove anos

Netflix é tida como uma das responsáveis pelo resultado



A audiência da TV por assinatura no Brasil caiu pela primeira vez em nove anos, de acordo com dados do Ibope. Nos primeiros dez meses de 2017, os canais pagos tiveram em média 9,5 pontos nos domicílios, valor dois décimos inferior ao mesmo período do ano anterior. A diferença pode parecer mínima, mas na realidade representa 6,5 milhões de pessoas (via UOL).



A queda impressiona porque a TV por assinatura viveu na última década um período de notável crescimento. Se em 2008 o Brasil tinha 6,3 milhões de lares com acesso a canais pagos, em 2014 passou a ter 19,6 milhões. A audiência desse segmento chegou a superar os números da Record e do SBT, emissoras abertas bastante populares no país.



Entre as razões para a mudança de comportamento dos consumidores está a concorrência com os serviços de streaming, principalmente a Netflix, que tem 7 milhões de usuários, segundo estimativas. Vale notar também que, enquanto os formatos dos canais pagos ficaram saturados, a TV aberta voltou a crescer na média nacional.



https://omelete.uol.com.br/series-tv/noticia/aud...vez-em-nove-anos/























