PCdoB lança deputada Manuela D’Ávila como pré-candidata à Presidência

PCdoB lança deputada Manuela D’Ávila como pré-candidata à Presidência



Tradicional parceiro do PT nas eleições presidenciais, o PCdoB lançou neste domingo a pré-candidatura da deputada estadual Manuela D'Ávila (RS) à Presidência da República em 2018. O anúncio foi feito pela presidente nacional do partido, Luciana Santos. Se a candidatura de Manuela se confirmar, será a primeira vez desde as eleições de 1989 que o PCdoB disputará a Presidência sem estar na chapa encabeçada pelo PT.





Candidatura de Manuela D'Ávila pode marcar fim de parcerias entre PCdoB e PT



Em nota à imprensa, a presidente do PCdoB afirmou que a pré-candidatura deve defender a retomada do crescimento econômico e da industrialização.



"Trata-se de uma pré-candidatura que tem como algumas de suas linhas programáticas mais gerais a retomada do crescimento econômico e da industrialização; a defesa e ampliação dos direitos do povo, tão atacados pelo atual governo; a reforma do Estado, de forma a torna-lo mais democrático e capaz de induzir o desenvolvimento com distribuição de renda e valorização do trabalho", afirmou a dirigente do PCdoB.



