Você está lendo um tópico

Televisão > Claro & NET

Now NET Claro

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 48 visitas.





Douglas oliveira em 11 Nov 2017 - 23:59



anos | Nov 2017 | Mensagens: 2 | Goiânia - GO

Pra fecha a noite, a Nova Interface da Claro deve chega ate a primeira quinzena de 2018, somente para receptores mais recentes, os receptores antigos não vão receber, e que em 2018 a Grade da Claro e NET estejam unificadas com os mesmos canais ! ( Fonte Sandro e sua amiga que trabalha na Claro carla! ) PS estava No Grupo Now NET Claro mais infelizmente fui removido e não terei como trazer mais informações























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído