Em dezembro o canal Investigação Discovery programou a estréia de novas séries e novas temporadas

Segunda Feiira dia 4/12 as 22h20 estréia a 4 Temporada da série Sob o efeito do amor

Terça Feira dia 5/12 as 22h20 estréia a 2 Temporada da série Mal de Familia

Quarta Feira dia 06/12 as 22h20 estréia a 2 Temporada da série Investigação Forense

Quinta Feira dia 7/12 as 22h20 estréia a 7 Temporada da série Frios e Calculistas

Sexta Feira dia 8/12 as 22h20 estréiia a 8 Temporada da série E nunca mais voltaram

Sabado dia 9/12 as 22h20 estréia a nova série Horror no Hotell Cecil.

Domingo dia 10/12 as 22h20 estréia a nova série Richard Glossip: A execulção de um inocente?

Com a Informação do canal Investigação Discovery