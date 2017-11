Você está lendo um tópico

Televisão

Domingão do Faustão

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 2 respostas e 94 visitas.





Faustão: você AMA ou ODEIA ? AMO 25.00% ODEIO 75.00% INDIFERENTE 0.00%

rbs_tv em 12 Nov 2017 - 19:11



anos | Abr 2008 | Mensagens: 555 | Pomerode - SC

Você Ama ou Odeia o Faustão ?











paulopl em 12 Nov 2017 - 19:17



anos | Nov 2017 | Mensagens: 4 | Mauriti - CE

rbs_tv escreveu Você Ama ou Odeia o Faustão ?

O programa do Faustão mostra cultura, não tem baixaria,eu gosto.a da pessoa Faustão é um ser humano fantástico.faustao e muito injustiçado pelas pessoas.





Moonie em 12 Nov 2017 - 19:23



anos | Set 2017 | Mensagens: 64 | Taubaté - SP

Não gosto. Simplesmente nunca me entreteve.

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído