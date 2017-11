Você está lendo um tópico

Luciano Huck pode ter portas fechadas na Globo

Rafa! em 13 Nov 2017 - 0:04



anos | Mai 2006 | Mensagens: 2385 | São Paulo - SP

Se aceitar o convite para ser candidato a presidente da República, Luciano Huck terá suas portas fechadas na Globo. O apresentador foi chamado para um conversa séria com a cúpula da emissora. Ficou decidido que ele terá que se posicionar até dezembro.





Luciano Huck. Foto: TV Globo





Depois, se perder as eleições, Huck não terá chance na emissora, onde apresenta o Caldeirão do Huck, nas tardes de sábado, desde 2000.



A informação é da Revista Veja.



