Amaury Jr. apresentará semanal na Band

Rafa! em 13 Nov 2017 - 0:06



anos | Mai 2006 | Mensagens: 2385 | São Paulo - SP

Amaury Jr. acertou um novo contrato com a Band. Em 2018, ele retorna à emissora que o consagrou. Desta vez, ele apresentará um programa semanal, nos finais de noite de sábados, com direito a plateia e novos quadros. O formato, segundo Daniel Castro (UOL), será diferente de tudo o que o profissional já fez em sua carreira.





Amaury Jr. Foto: Divulgação/RedeTV





Amaury está deixando a RedeTV! por inviabilidade econômica. O empresário Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, patrocinará o programa dele na Band.



O Programa Amaury Jr. permanece na programação da RedeTV! até 8 de dezembro.



quantum em 13 Nov 2017 - 1:06



anos | Jan 2012 | Mensagens: 455 | São Paulo - SP

Aposto que no horário que era do programa dele na RedeTV vem programa de vendas ou mais igreja.

















