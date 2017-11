Investigação Discovery estreia nova temporada de Autópsia de Famosos

Quando uma celebridade internacional morre em circunstâncias trágicas ou obscuras, o estrelato é interrompido por dúvidas, teorias absurdas e desconfiança. A morte inesperada escancara a fragilidade humana, surpreende e choca o mundo, dando espaço para versões tétricas que supostamente explicam as fatalidades.



A partir desta quarta-feira, 15 de novembro, às 23h10, o médico legista Dr. Richard Shepherd busca colocar fim nas especulações em torno das causas da morte de personalidades na nova temporada de Autópsia de Famosos , no canal Investigação Discovery . Nos documentários, Dr. Shepherd analisa as evidências médicas obtidas em necropsias reais, em uma avaliação médica criteriosa.



A cada semana, um caso é revisto sob a ótica da medicina forense com o objetivo de esclarecer mistérios, eliminar teorias controversas e fornecer conforto àqueles que admiram essas celebridades. Dramatizações reconstituem os acontecimentos relevantes narrados pelos laudos médicos a que a série tem acesso; completam o panorama depoimentos de amigos, familiares e autores que se debruçaram sobre as biografias dessas personalidades.