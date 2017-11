Até o dia 20 de novembro, os assinantes da Vivo TV poderão aproveitar toda a programação do canal Nickelodeon , sem nenhum custo adicional. Assim, a criançada poderá aproveitar cada momento da 18° edição do ‘ Meus Prêmios Nick ’, que será transmitida no dia 12 às 19h.



O #MPN17 é uma premiação que leva aos palcos os artistas que são escolhidos pela audiência do canal. O evento vai contar com a presença de grandes estrelas da internet, da música e do entretenimento. Será uma celebração do universo da audiência da Nick e do seu público, com muito som, irreverência, brincadeiras, responsabilidade social e, claro, o tradicional slime.