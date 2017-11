Telecine e Megapix faturam prêmios na PromaxBDA Latin America

O Telecine e o Megapix saíram com mais seis prêmios no currículo da PromaxBDA Latin America , mais importante premiação para peças de TV, rádio, mídia impressa e eletrônica da América Latina, realizada no dia 8 de novembro, em Miami. Telewood, Vá ao Cinema e Cinefilia, produzidas internamente pela equipe de criação do Telecine, receberam quatro troféus e a chamada para a estreia de Poltergeist – O Fenômeno no Megapix foi duplamente premiada.



Produzida em parceria com a produtora Conteúdo Filmes, Telewood , que mostrou cenas de filmes com astros de Hollywood carregando as oito letras gigantes do nome Telecine até a montanha do Corcovado – numa referência ao famoso letreiro de Hollywood –, recebeu dois prêmio. A campanha levou o ouro na categoria On-air Typography e prata em General Brand Images.



A animação de 60 segundos Cinefilia , desenvolvida em parceria com o estúdio de design Beeld, faturou o ouro na categoria Promotional Animation. A peça apresenta um personagem, dublado pelo ator Julio Andrade, que se vê cercado por filmes a todo momento e tem cenas inspiradas em grandes clássicos do cinema.



E junto com a produtora Tournê Áudio Visual, a campanha Vá Ao Cinema ganhou prata na categoria General Branding/Image Campaig. Nos filmes, que misturam animações em 2D com cenas em live action, personagens incônicos de filmes como Star Wars, Rocky, Jurassic Park e Tubarão invadem cenas cotidianas cariocas para representar o olhar lúdico do cinema.



Com a chamada criada para a estreia de Poltergeist – O Fenômeno , o Megapix foi duplamente premiado. O vídeo de um minuto, que reproduz uma das cenas mais emblemáticas do remake em stop motion em uma casa de bonecas, ganhou ouro na categoria Movie Promotion e prata na categoria Something for Nothing.



O canal também recebeu uma indicação pela primeira campanha produzida in house pela equipe de Criação e Branding do Megapix. Com o conceito “O mundo dos filmes manda notícias”, as reportagens fictícias que estamparam bancas de jornal, busdoors, mobiliário urbano, metrô e ônibus concorreram na categoria General Print / Outdoor / EnvironMental / Transit AD.