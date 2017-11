Aventuras e fenômenos para lá de estranhos aguardam os agentes Olivia, Otto e Oscar nos episódios inéditos de “ Esquadrão Bizarro ”, que estreiam no Gloob a partir do dia 13 de novembro, segunda-feira, às 19h30.



Nos novos episódios, os agentes terão que enfrentar grandes desafios, como o de viajar para a Cidade Negativa para rastrear um vilão, passar em testes específicos, deter robôs gigantes, além de cuidar de um bebê misterioso. Quanto mais bizarro o problema, mais empolgados os pequenos agentes ficam para encontrar uma solução. Não importa a situação: seja para lutar com uma jaqueta de alta tecnologia ou interceptar uma mochila a jato. No episódio de estreia, no dia 13, Debbies Entregas terá de se camuflar para deter um grupo de vilões.