Você está lendo um tópico

Televisão

Carlinhos Aguiar é demitido do SBT e acusa Mara: "Fez a cabeça do Silvio"

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 123 visitas.





Rafa! em 13 Nov 2017 - 23:14



anos | Mai 2006 | Mensagens: 2389 | São Paulo - SP

Carlinhos Aguiar é demitido do SBT e acusa Mara: "Fez a cabeça do Silvio"



Carlinhos Aguiar foi chamado pela direção do SBT nesta segunda-feira (13) pensando que o assunto seria a gravação do "Programa Silvio Santos" do dia seguinte. Mas ele foi demitido após mais de três décadas na emissora.Há nove anos, fazia parte do elenco fixo do "Jogo dos Pontinhos", quadro de maior audiência da atração dominical.





Carlinhos Aguiar conversa com Silvio Santos no "Jogo dos Pontinhos"

Imagem: Reprodução/SBT



"Não sei por quê. Falaram que era contenção de despesas, não acredito que seja. Pode ser alguém que não gosta de mim e me mandou embora. Porque não tinha motivo. É um programa que eu faço direto. Se foi sacanagem de alguém, não levaram em consideração o tempo todo de casa", lamenta o humorista ao UOL.



O ator de 61 anos foi um dos primeiros a gravar pegadinhas no SBT, quando a emissora ainda se chamava TVS, em 1980. Ele também atuou no "Bozo", foi jurado do "Show de Calouros" e do "Show de Prêmios". Deixou a emissora em 2001, com o fim do "Topa Tudo por Dinheiro", e retornou em 2008.



Sem perspectiva para encontrar trabalho e com a mulher doente, Carlinhos Aguiar não sabe como vai se virar após ser demitido do SBT: "Como é que fica para mim? Fica fácil para eu arrumar emprego, né?".



A substituta de Carlinhos no "Jogo dos Pontinhos" deverá ser Mara Maravilha. Para o humorista, ela "fez a cabeça" de Silvio Santos para cavar um espaço fixo no quadro.



"A Mara não é boba, ela começou a ir ao Jassa e fez a cabeça do Silvio. Deve ter falado que eu estava velho, mas eu dou muito mais caldo do que muito cara novo.



https://tvefamosos.uol.com.br/noticias/redacao/2...utm_content=geral Carlinhos Aguiar foi chamado pela direção do SBT nesta segunda-feira (13) pensando que o assunto seria a gravação do "Programa Silvio Santos" do dia seguinte. Mas ele foi demitido após mais de três décadas na emissora.Há nove anos, fazia parte do elenco fixo do "Jogo dos Pontinhos", quadro de maior audiência da atração dominical."Não sei por quê. Falaram que era contenção de despesas, não acredito que seja. Pode ser alguém que não gosta de mim e me mandou embora. Porque não tinha motivo. É um programa que eu faço direto. Se foi sacanagem de alguém, não levaram em consideração o tempo todo de casa", lamenta o humorista ao UOL.O ator de 61 anos foi um dos primeiros a gravar pegadinhas no SBT, quando a emissora ainda se chamava TVS, em 1980. Ele também atuou no "Bozo", foi jurado do "Show de Calouros" e do "Show de Prêmios". Deixou a emissora em 2001, com o fim do "Topa Tudo por Dinheiro", e retornou em 2008.Sem perspectiva para encontrar trabalho e com a mulher doente, Carlinhos Aguiar não sabe como vai se virar após ser demitido do SBT: "Como é que fica para mim? Fica fácil para eu arrumar emprego, né?".A substituta de Carlinhos no "Jogo dos Pontinhos" deverá ser Mara Maravilha. Para o humorista, ela "fez a cabeça" de Silvio Santos para cavar um espaço fixo no quadro."A Mara não é boba, ela começou a ir ao Jassa e fez a cabeça do Silvio. Deve ter falado que eu estava velho, mas eu dou muito mais caldo do que muito cara novo.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído