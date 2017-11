Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

The White Stripes é destaque no Vh1 Moods

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 106 visitas.





Vcfaz em 14 Nov 2017 - 11:14 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 25323 | Redação

A banda norte-americana The Withe Stripes é o destaque desta terça-feira, dai 14 de novembro, na faixa Vh1 Moods do canal Vh1 Megahits .



A programação com clipes selecionados vai ao ar meio-dia e às 20h.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído