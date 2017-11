Eles acreditavam estar acima da lei. Os protagonistas de Luxo, Riqueza e Crime , a nova série do canal Investigação Discovery , utilizaram sua posição social privilegiada para encobrir atos criminosos e hediondos orientados pela ganância.



Com estreia nesta sexta-feira, 17 de novembro, às 23h10, a primeira temporada é composta por seis episódios de uma hora. Cada um deles conta o caso de uma personalidade – pessoas conhecidas nos círculos políticos, sociais, no mercado financeiro ou no mundo do entretenimento – que, insatisfeita com todo o poder e prestígio que já detinha, cruzou a barreira da legalidade em busca de mais.



A partir de depoimentos exclusivos de pessoas que estiveram envolvidas nas investigações ou que eram próximas dos criminosos, a série utiliza dramatizações para reconstituir o passado de pujança e os fatos que levaram à derrocada. O momento em que essas personalidades incensadas em seus meios arriscaram tudo o que tinham e acabaram confinadas em celas de prisão.