São Paulo vai contar com serviço de alerta de desastres naturais

Os moradores do estado de São Paulo já poderão cadastrar suas linhas móveis para receber mensagens de alerta de desastres naturais enviadas por SMS a partir da próxima quinta-feira, dia 16 de novembro. E, este ano ainda, o serviço vai começar a funcionar a partir de 18 de dezembro, nos estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Espírito Santo.



A convocação para que os moradores participem do programa será feita pela seguinte mensagem: " Defesa Civil Nacional informa: novo serviço de envio de SMS gratuito com alertas de área de riscos. Para se cadastrar responda para 40199 com CEP de interesse ".



Ao fim do cadastro, o usuário é informado que o celular está apto a receber alertas de inundações, alagamentos, temporais, perigo de deslizamentos de terra, entre outros, e recomendações da Defesa Civil. O serviço não tem nenhum custo para o cidadão e nem para o governo. Se o usuário desejar, é possível cancelar o recebimento dos alertas por mensagem de celular.



Os alertas são enviados pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) e pela Defesa Civil do estado e municípios. E, sempre será realizada campanha informativa nos meios de comunicação das cidades que contarão com o novo serviço. O acompanhamento executivo do serviço de alertas por SMS é feito pela ABR Telecom.