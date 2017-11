Adnet entrevistador desaparece em "Adnight Show"

Olá, internautas



Na última semana, a TV Globo estreou “Adnight Show”. No ano passado, Marcelo Adnet comandou o “Adnight” que não caiu nas graças do público. O programa apostava em um formato mais “engessado”. Adnet aparecia na verve de um entrevistador. Com entrevistado no sofá.



Agora, o esquema já foi abolido nesta “reestreia”. O humorista aparece mais solto no palco. Não há sofá. Não há bancada. O estilo “Tá no Ar” surge mesclado com as brincadeiras da atração. Esquetes com os convidados da noite recheiam o programa. Fernanda Gentil, Joelma e Renato Góes contracenaram com Adnet em quadros, como “Os Dias Continuam Assim”. Interessante.



Paródias de músicas também deram o ar de sua graça. O último momento do primeiro episódio criticou o “bisbilhotamento” e os “bafões” que envolvem os famosos. E é exatamente nesse ponto que Adnet enfrenta desgaste na imagem.



O comediante ficou exposto demais no noticiário das “celebridades”. Os boatos que envolveram o seu casamento e a separação de Dani Calabresa ainda povoam o imaginário dos telespectadores. Neste caso, a vida pessoal interferiu na imagem profissional. Adnet angariou certa taxa de rejeição.



“Adnight Show” é mais uma tentativa da TV Globo em diversificar a grade horária noturna, centrada na teledramaturgia. Adnet é um dos talentos da nova geração do humor brasileiro. “Adnight Show” deveria ser mais um programa humorístico que de auditório.



Fabio Maksymczuk