RedeTV! enfraquece programação

A RedeTV! continua a enfrentar baixíssimos índices de audiência em grande parte da programação. Já abordamos que a locação de extensas faixas da grade horária é um dos impeditivos para a criação do efeito cascata.



“É Notícia”, um dos melhores programas da emissora, comandado pela jornalista Amanda Klein, fica escondido na grade da programação. Vai ao ar na madrugada de segunda para terça-feira, à 1 hora da manhã. Enquanto isso, o “infomercial” Medalhão Persa ganha destaque ao ser exibido diariamente às 18 horas. Complicado.



Porém, outro empecilho aparece com alguma frequência. A constante troca de horários em algumas atrações não promove a melhor fidelidade do telespectador. O ótimo “Mariana Godoy Entrevista” enfrentou um desgastante erro de estratégia.



A direção escalou o “The Tudors”, um enlatado norte-americano, na faixa das 22h30 das sextas-feiras. Jogou o programa de entrevistas após o término do seriado. A série derrubou a audiência do canal e, por consequência, prejudicou a atração da jornalista.



Diante do fenômeno, “The Tudors” saiu do ar. Mariana recuperou sua antiga vaga sem a devida divulgação. Resultado: não recuperou seus índices no IBOPE. Agora, a RedeTV! apostou no “Documento Verdade” para a programação da sexta-feira. Inicialmente, entrava na faixa das 23h15. Não satisfeita, a RedeTV! alterou o jornalístico novamente de horário. Agora, entra na faixa das 22h30. Mariana voltou para 23 horas. Além disso, "Mariana Godoy Entrevista" não recuperou seu tempo de exibição original. Outro erro.



E o que falar do “Ritmo Brasil”? Praticamente a cada sábado, o programa de Faa Morena entra em um horário diferente. 18 horas. 18h30. 19 horas. 16 horas. No último sábado (04/11), foi ao ar às 14 horas.



O hábito do telespectador é desrespeitado.



