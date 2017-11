Angélica retrocede com "Vídeo Game"

Olá, internautas



A TV Globo resolveu interferir na programação vespertina. Diante das derrotas consecutivas do “Vídeo Show” para o quadro A Hora da Venenosa do “Balanço Geral”, principalmente aqui em São Paulo, a emissora platinada escalou Angélica com o seu antigo “Vídeo Game”.



A apresentadora que, neste ano, enfrentou mudanças no “Estrelas” aos sábados, agora volta ao ar diariamente. A loira comandou a competição das celebridades da TV Globo entre 2001 e 2011. Saiu do ar sem deixar saudade.



O formato já emperrava diante do desgaste. Por isso, a notícia do retorno do “Vídeo Game” já emitiu sinal amarelo. E o sinal vermelho surgiu logo na reestreia. As fofocas de Fabiola Reipert derrotaram o jogo com Fernanda Souza, Thiaguinho, Mariana Souza e Camila Queiroz.



Na realidade, o engendramento do “Vídeo Game” funcionava tempos atrás na TV brasileira. Hoje, em 2017, tal atração não consegue atrair grande atenção do telespectador. Há um cansaço do formato. O quadro cheira a naftalina.



A TV Globo deveria reavaliar a estrutura do “Vídeo Show” por completo. Já defendemos neste espaço, há tempos, que Angélica deveria ser a comandante do programa vespertino. A linha “propaganda oficial da programação” tem que ser abolida. O formato do antigo “Estrelas” poderia ser empregado. Entrevistas para mostrar o outro lado do ator ou da atriz. Trazer artistas do passado da emissora.



Toda a especulação que ronda o nome de Luciano Huck, em uma possível candidatura nas Eleições 2018, afeta também a imagem de Angélica. A impressão é que a TV Globo não sabe o que faz com a apresentadora. Troca a horário do Estrelas, altera o estilo da atração de sábado e agora resgata um programa que estava no fundo do baú.



O atual Estrelas começa a não sustentar os índices herdados da reprise do “Sai de Baixo”, programa dos anos 90. Fabiola Reipert e Judite derrotam o “Vídeo Game”. Complicado.



Fabio Maksymczuk