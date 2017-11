"Jornal da Globo" precisa entrar em nova fase sem William Waack

Olá, internautas



Nesta semana, William Waack foi tragado em uma polêmica eclodida nas redes sociais. Após a divulgação do suposto vídeo com declarações racistas (a veracidade ainda está sendo investigada), gravado no ano passado durante a cobertura das eleições norte-americanas, a TV Globo fez questão de divulgar um comunicado oficial sobre o imbróglio.



“A Globo é visceralmente contra o racismo em todas as suas formas e manifestações. Nenhuma circunstância pode servir de atenuante. Diante disso, a Globo está afastando o apresentador William Waack de suas funções em decorrência do vídeo que passou hoje a circular na internet, até que a situação esteja esclarecida”, enfatizou a assessoria de comunicação do canal platinado.



Este espaço, há algum tempo, já ressalta sobre o comportamento de Waack à frente do telejornal noturno. O “Jornal da Globo” transformou-se em palco da oposição e fomentador do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Waack passou a imagem de ser um dos líderes da oposição na mídia ao governo da petista.



Os princípios norteadores do bom jornalismo, com a pretensa objetividade, não integravam o escopo do noticiário, principalmente neste momento delicado da política brasileira que desaguou em Michel Temer como “presidente” e consequências nefastas para a sociedade brasileira.



Com a possível saída do apresentador, o “Jornal da Globo” precisa entrar em uma nova fase que priorize uma cobertura menos tendenciosa sobre o desenrolar do ambiente político brasileiro.



Heraldo Pereira é o nome natural para assumir o posto de comandante do “Jornal da Globo”. E ainda a emissora daria um “tapa de pelica” no grisalho, se confirmada a declaração nada lisonjeira. Christiane Pelajo, que foi alijada da bancada do “JG”, poderia retornar triunfante.



Os flagrantes que macularam a imagem de Boris Casoy e William Waack demonstram como os “formadores de opinião” precisam evoluir como seres humanos. Triste. Sinto pena.



Fabio Maksymczuk