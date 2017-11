Você está lendo um tópico

Brasil poderá proibir celular no trabalho, com direito a punições

Paulo Frank em 14 Nov 2017 - 11:30



https://www.msn.com/pt-br/noticias/brasil/brasil...;ocid=mailsignout O projeto de lei nº 9066/2017 de autoria do deputado federal Heuler Cruvinel (PSD/GO) visa proibir celulares em ambiente de trabalho, bem como propor punições para o uso. Única exceção seria para funcionários que usam os aparelhos com propósitos específicos de trabalho."Na atual realidade a questão tempo e produção de excelência é o ponto alto nas relações profissionais do dia a dia, porém assistimos todos os dias a falta de atenção de funcionários em razão do uso privado do telefone celular", argumenta o deputado.De acordo com o jornal 'O Globo', o projeto também propõem certas punições para o empregado que não seguir a regra. Advertências, suspensões ou até mesmo demissão por justa causa são alguns exemplos do que pode ser infringido ao funcionário.











CRISPIM em 14 Nov 2017 - 11:59



Nem poderá reclamar no setor público porque poderá ser desacato a autoridade.

No setor público informei ao responsável que o empregado não estava presente durante meu atendimento.





Precisa separar o trabalho do convívio social.





Mas acho desnecessário fazer mais uma Lei e deveria ser uma portaria do Governo ou limitações dos empregados abusarem dos Celulares.





Já fui atendido em órgãos públicos e privados e fui prejudicado pelo empregado que ficava interagindo nas redes sociais durante seu atendimento em assuntos pessoais.Nem poderá reclamar no setor público porque poderá ser desacato a autoridade.No setor público informei ao responsável que o empregado não estava presente durante meu atendimento.Precisa separar o trabalho do convívio social.Mas acho desnecessário fazer mais uma Lei e deveria ser uma portaria do Governo ou limitações dos empregados abusarem dos Celulares.

















