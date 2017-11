Perguntas e respostas superpovoam programação dominical do SBT

Olá, internautas



A programação dominical da TV brasileira, cada vez mais, é empobrecida. São os mesmos chororôs. Muita “emoção”. “Histórias de vida”. As produções demonstram pouca criatividade.



Para escapar das “lágrimas”, o SBT apostou no jogo de perguntas e respostas. A “gincana” sempre foi interessante, mas há um excesso na grade de domingo na emissora de Silvio Santos.



Celso Portiolli, com caras e bocas, comanda “Comprar é bom, levar é melhor”. O apresentador lidera a competição diretamente de uma loja da Havan. O quadro até é interessante. Lembra o “Show do Milhão”. Faz uma boa propaganda da marca. Não é forçado. Perguntas bem “boladas”.



Já mais tarde, Silvio Santos apresenta o programa “Jogo das Fichas”. É outra gincana de perguntas e respostas. Só com a peculiaridade de ser muito mais fácil para o desafiante. Vejam: “Quem é considerado o maior inventor de todos os tempos? Thomas Edison ou Dudu Camargo?”. Ou então: “Qual personagem dos desenhos animados foi criado por Walt Disney numa viagem de trem? Mickey Mouse ou Marquito?”. Socorro!



Imediatamente em seguida, surge o quadro Bolsa Família no “Programa Silvio Santos”. O animador volta a disparar perguntas para uma família. Há até questões com algum grau de dificuldade, mas o comunicador ajuda os clientes da Jequiti. Ele começa a analisar as opções e responde. Perde totalmente a graça.



Dentro dos dominicais do SBT, mais de duas horas da programação, pelo menos, são dedicadas ao jogo de perguntas e respostas. Está exagerado. Criatividade zero.



Fabio Maksymczuk