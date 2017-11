Você está lendo um tópico

Homem é preso acusado de estupro em gravação do "Show da Virada

Rafa! em 14 Nov 2017 - 19:01



anos | Mai 2006 | Mensagens: 2394 | São Paulo - SP

Caso de polícia: Homem é preso acusado de estupro em gravação do "Show da Virada"



O que era para ser uma noite de festa celebrando o ano novo, a gravação do "Show da Virada", da Globo, acabou em crime.



O evento aconteceu no último sábado (11) na Esplanada do Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais, onde um homem foi preso acusado de estuprar uma mulher.







Segundo informações da Polícia Militar, uma moça de 21 anos foi estuprado e teve seu celular furtado pelo criminoso, que também teria praticado outros assaltos no setor premium do show.



Boletim de ocorrência narrou o ato, que teria ocorrido dentro de um sanitário químico instalado no local. Após a violência, a moça conseguiu se livrar e pediu ajuda a oficiais, que deteve o homem. Com ele, foram encontrados seis aparelhos celulares.



O suspeito é conhecido da polícia, com ficha criminal extensa.



Procurada, a Globo ainda não se pronunciou sobre o caso. Já a produtora Audiomix disse que a acusação está sob investigação e se colocou à disposição para colaborar com as autoridades.



