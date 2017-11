Você está lendo um tópico

Jose vitor0014 em 14 Nov 2017 - 19:23



Salvador - BA

Próxima sexta feira entra definitivamente o canal AMC na NET/Claro em ambas a partir do pacote Mix e Mix HD, alem disso o canal Espn Extra se encontra em testes pela NET esses testes são organizados pela pro pia programadora! por hoje e só #Fonte Now Net Claro e Sandro e sua amiga Carla que trabalha na Claro em PE























