Recado para Humanidade (Gêmeas - Lição da Natureza)

ardoss em 15 Nov 2017 - 8:03



anos | Abr 2006 | Mensagens: 994 | Craíbas - AL



Isabella e Gabriella são gêmeas norte-americanas de 7 meses que chamam a atenção da internet pela fofura e pela diferença de cores das suas peles. A conta no Instagram criada por Clementina Shipley, mãe das duas, tem mais de 14 mil seguidores e mostra o crescimento delas e a rotina com a irmã mais velha, Angelina, de 2 anos de idade. Clementina contou à revista Essence sobre a personalidade da dupla: "Isabella é uma bebê calma e super relaxada. Ela ri sempre que alguém olha para ela e ama receber cócegas. Gabriella começou a engatinhar com cinco meses e não parou de se mexer desde então. Ela é uma bola sorridente de energia e ama um aconchego"



As gêmeas fazem sucesso desde julho e têm surpreendido os seguidores com seus olhares expressivos nas imagens. Porém, Clementina conta que também recebeu alguns comentários maldosos. “Foi uma recepção incrível compartilhar fotos das nossas bebês online, realmente mostra o quão incrível são os genes negros, já que fomos capazes de gerar bebês tão únicas. De tempos em tempos, recebemos comentários negativos sobre a cor da Gabriella, perguntam se ela é amada e se é considerada bonita por causa da sua pele mais escura. Algumas pessoas também pensam que elas foram trocadas", relatou. A diferença entre as cores de pele é justificada pelo fato das gêmeas não serem idênticas, mas sim bivitelinas. Ou seja, apesar de terem sido geradas na mesma gravidez, dois óvulos foram fecundados por dois espermatozóides diferentes.



fonte: https://estilo.uol.com.br/gravidez-e-filhos/noti...-no-instagram.htm























