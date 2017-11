Canal AMC chega à grade de programação da NET e Claro HDTV

O AMC Networks International – Latin America anunciou o lançamento do canal AMC na NET e na Claro HDTV , o principal sistema integrado de serviços de telecomunicações da América Latina, uma propriedade da Claro Brasil.



Graças ao acordo, o AMNCI – Latin America acrescentará mais de 6 milhões de novos assinantes, expandindo sua presença no Brasil e confirmando o seu posicionamento como uma das empresas de TV por assinatura de crescimento mais rápido da região. Os assinantes da Net e da Claro TV poderão desfrutar a programação do AMC, composta por séries originais e filmes, a partir de 16 de novembro .



“ Este acordo reafirma o nosso compromisso com o Brasil e nosso desejo de oferecer aos telespectadores do país as aclamadas séries do AMC, que é nosso principal canal. Ele lança tendências no mercado de TV paga da América Latina e é uma das redes que crescem mais rapidamente na região ”, comentou o Presidente do AMC Networks International Iberia & Latin America Eduardo Zulueta.



“ O lançamento do canal AMC traz aos nossos assinantes acesso a conteúdos exclusivos e produções originais que estarão disponíveis on demand em diversos dispositivos pelo aplicativo do NOW. Os clientes poderão assistir seus programas favoritos em qualquer lugar, a qualquer hora ”, ressalta o diretor de programação e conteúdo da Claro Brasil, Fernando Magalhães.



Durante anos, produções originais e de qualidade excepcional têm sido os pilares do sucesso do AMC no mundo inteiro. Mais recentemente, o principal canal do AMC Networks se destacou como o criador de algumas das produções mais originais, bem-sucedidas e comentadas da televisão contemporânea, como Fear the Walking Dead, Into the Badlands e The Son, títulos que têm redefinido a maneira como as histórias são contadas na paga. Estas e outras séries, como The Terror, que estreia no início de 2018, reforçam a reputação de qualidade e inovação do AMC e contribuem para a sua promessa de trazer produções aclamadas ao redor do mundo para a América Latina.