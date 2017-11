Você está lendo um tópico

Mozilla lança novo Firefox Quantum até duas vezes mais rápido

Ademir em 15 Nov 2017 - 12:04



anos | Abr 2008 | Mensagens: 3835 | Paranavaí - PR

Navegador promete consumo de RAM 30% menor do que o maior rival Google Chrome.







A Mozilla lançou na quarta-feira (14) o Firefox Quantum, versão remodelada do navegador desktop para Windows, Linux e macOS. Segundo os desenvolvedores, o lançamento representa a maior evolução do browser desde seu surgimento há 13 anos. Entre as novidades estão um design mais limpo e personalizável, com animações fluidas e uma tela inicial reformulada. Além disso, o desempenho promete ser até duas vezes mais veloz que o browser antigo.



O novo Firefox já estava disponível em versão beta e agora chega para todos os usuários como download ou atualização gratuita. Veja o que muda no navegador rival do Google Chrome.



Segundo a Mozilla, o Firefox Quantum consume 30% menos memória RAM do que o Chrome, gerando uma experiência mais benéfica para o usuário. A performance seria decorrente do novo motor de CSS do navegador, capaz de usar múltiplos núcleos do processador do PC para agilizar a abertura de páginas.



A técnica distribui as tarefas de forma mais inteligente para evitar sobrecarga do hardware. Ao mesmo tempo, a característica pode trazer longevidade ao navegador, que tende a melhorar sozinho conforme o incremento nas especificações da máquina. Quanto mais núcleos de processamento disponíveis, melhor o Firefox Quantum tende a trabalhar.



Ao mesmo tempo, a Mozilla garante que o novo browser considera uma variedade grande de computadores, dos mais potentes aos mais simples. Embora o navegador seja otimizado para exibir imagens em 4K em monitores modernos, a expectativa é de desempenho satisfatório também em PCs modestos, em arquitetura de 32 bits e com apenas 4 GB de RAM.



Chrome vs. Firefox Quantum



Em teste realizado pelo TechTudo, o Firefox Quantum não se mostrou mais rápido do que o Chrome. No Windows 10, o lançamento da Mozilla abriu páginas da web com a mesma agilidade do navegador do Google. Por outro lado, a diferença no uso de memória foi visível. O Firefox chegou a consumir a metade dos megabytes devorados pelo rival ao abrir entre cinco e 10 abas. Com esse comportamento, o novo Firefox se mostra promissor para oferecer uma boa experiência na web sem comprometer outras tarefas no computador.



Leia mais:



