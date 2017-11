Você está lendo um tópico

Caso Fifa: Globo é acusada de pagar propina e se defende

Empresário argentino Alejandro Burzaco citou Globo e outras emissoras em julgamento de ex-dirigentes, incluindo José Maria Marin, em Nova York





Argentino Alejandro Burzaco (ao centro) deixa tribunal após depoimento, em Nova York (Don Emmert/AFP)



O empresário argentino Alejandro Burzaco, uma das testemunhas chamadas por promotores dos Estados Unidos para participar do julgamento de ex-dirigentes de futebol acusados de corrupção no escândalo da Fifa, afirmou nesta terça-feira que emissoras de diversos países, incluindo a TV Globo, pagaram propinas para assegurar direitos de transmissão de partidas.



Burzaco era chefe da empresa argentina Torneos y Competencias (TyC Sports), uma das empresas envolvidas no escândalo. Ele admitiu ter cometido crimes e fechou um acordo de colaboração com a Justiça americana. Nesta terça, Burzaco citou as emissoras Globo (Brasil), Fox Sports (EUA), Grupo Televisa (México) e Media Pro (Espanha) e duas empresas de intermediação, a brasileira Traffic e a argentina Full Play, como pagadoras de propina a dirigentes, durante interrogatório na Corte do Brooklyn, em Nova York.



http://veja.abril.com.br/placar/caso-fifa-globo...na-e-se-defende/#



Advogado citado no caso Fifa é encontrado morto; polícia fala em suicídio



O advogado argentino Jorge Delhon, de 52 anos, supostamente envolvido no esquema de corrupção conhecido como "Fifagate", se suicidou na terça-feira, ao se jogar sob um trem em movimento, em Lanús, em Buenos Aires, de acordo com informações passadas à Agência Efe por fontes policiais.



O fato aconteceu depois que Alejandro Burzaco, ex-diretor-executivo da empresa argentina de marketing Torneos y Competencias, que admitiu ter subornado a Fifa para obter direitos de transmissão de futebol, declarou na terça, nos Estados Unidos, que entre os anos e 2011 e 2014 pagou propinas milionárias a Delhon e Alejandro Paladino, segundo divulgaram os meios de comunicação da Argentina.



Paladino foi coordenador programa "Fútbol Para Todos", recentemente cancelado, onde as partidas eram transmitidas desde 2009, durante o governo de Cristina Kirchner, através de canais de televisão aberta.



Por sua parte, Delhon era um advogado ligado ao governo de Cristina Kirchner.



"Nós pagamos propinas a esses dois senhores por US$ 4 milhões", disse Burzaco, segundo o jornal argentino "La Nación", quando a justiça americana lhe perguntou pelo papel dos dois ex-funcionários do "Fútbol Para Todos".



As fontes da segunda delegacia de Lanús confirmaram à Efe o "suicídio" de Delhon, depois que soldados o encontraram ontem nas ferrovias.



O "Fifagate" foi revelado no final de maio de 2015, às vésperas do congresso onde o suíço Joseph Blatter seria reeleito presidente, quando a polícia, numa operação conjunta entre os EUA e Suíça, entraram no hotel de Zurique onde estava a maioria dos dirigentes e realizou várias prisões.



A Torneos y Competencias, dedicada a transmitir eventos esportivos, admitiu ter subornado a Fifa para obter os direitos das Copas do Mundo de 2018, 2022, 2026 e 2030.



Em dezembro do ano passado, a empresa negociou um acordo com as autoridades americanas para pagar quase US$ 113 milhões de multa para fechar o caso.



