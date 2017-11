Você está lendo um tópico

Papo Aberto > Política

FHC sobre Bolsonaro: ‘Precisamos de alguém que não seja bizarro’

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 1 respostas e 54 visitas.





Paulo Frank em 15 Nov 2017 - 13:12



anos | Set 2014 | Mensagens: 1666 | Ijuí - RS





O tucano também reconheceu a ascensão da direita evangélica. "Considerando a desorganização de outras instituições, essas instituições estão organizadas, já elegeram pessoas e terão uma voz" na eleição, afirmou.



FHC acredita, contudo que o debate em 2018 será centrado mais no problema da violência do que no avanço do conservadorismo. "Qualquer candidato que fale em crime menos como questão social e mais como um assunto real acaba abrindo um espaço mais à direita", disse.



O ex-presidente chegou a dizer que "muitos prefeitos" poderia ser bons novos líderes, mas não citou nomes. Ele alertou que "um líder populista pode aparecer de novo" e afirmou que "o único capaz de entusiasmar dessa forma as pessoas perdeu enorme credibilidade", em referência ao ex-presidente e presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva, mas sem citá-lo.



Na semana em que o tucano Bruno Araújo deixou o Ministério das Cidades, o que abriu porta para uma reforma ministerial no governo de Michel Temer, FHC afirmou que o presidente está "discutindo o que fazer com alguns setores do governo, mas não por motivos ideológicos". "É um retrato de como a coisa funciona. É um sistema que implica algumas formas de corrupção", acrescentou.

https://www.msn.com/pt-br/noticias/brasil/fhc-so...;ocid=mailsignout O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) afirmou que "precisamos de alguém que não seja bizarro, que fale com as pessoas" ao ser questionado sobre o pré-candidato e deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ), em palestra nesta terça-feira (14), na Universidade Columbia, em Nova York.O tucano também reconheceu a ascensão da direita evangélica. "Considerando a desorganização de outras instituições, essas instituições estão organizadas, já elegeram pessoas e terão uma voz" na eleição, afirmou.FHC acredita, contudo que o debate em 2018 será centrado mais no problema da violência do que no avanço do conservadorismo. "Qualquer candidato que fale em crime menos como questão social e mais como um assunto real acaba abrindo um espaço mais à direita", disse.O ex-presidente chegou a dizer que "muitos prefeitos" poderia ser bons novos líderes, mas não citou nomes. Ele alertou que "um líder populista pode aparecer de novo" e afirmou que "o único capaz de entusiasmar dessa forma as pessoas perdeu enorme credibilidade", em referência ao ex-presidente e presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva, mas sem citá-lo.Na semana em que o tucano Bruno Araújo deixou o Ministério das Cidades, o que abriu porta para uma reforma ministerial no governo de Michel Temer, FHC afirmou que o presidente está "discutindo o que fazer com alguns setores do governo, mas não por motivos ideológicos". "É um retrato de como a coisa funciona. É um sistema que implica algumas formas de corrupção", acrescentou.











waltersandes em 15 Nov 2017 - 14:46



anos | Fev 2006 | Mensagens: 1633 | São Paulo - SP

precisamos de alguém que não seja bizarro , que fale com as pessoas" ao ser questionado sobre o pré-candidato e deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ).



Como assim, "precisamos de alguém que não seja bizarro"???



Então ele não quer que ninguém seja candidato??? Será que é isto???







Abs,

Walter - O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) afirmou que ", que fale com as pessoas" ao ser questionado sobre o pré-candidato e deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ).Como assim, "precisamos de alguém que não seja bizarro"???Então ele não quer que ninguém seja candidato??? Será que é isto???Abs,Walter -

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído