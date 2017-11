Vídeo Film&Arts Brasil em 2018

Pessoal,



Segue vídeo retirado da página da LAMAC no Youtube. Foi postado dia 03 de novembro e provavelmente fará parte da descrição da página do Film & Arts no site da LAMAC em 2018.













LAMAC - Conselho Latino-americano de Publicidade na TV por Assinatura - é uma associação sem fins lucrativos composta por 56 redes de televisão.



Seu objetivo é desenvolver o investimento em TV por assinatura na América Latina, ultrapassando sistematicamente os obstáculos do mercado através do desenvolvimento de recursos definitivos, que serão usados para medir a presença e a efetividade da publicidade, criando as plataformas de comunicação que possam militar por uma distribuição equitativa do investimento publicitário.



Membros Canais: A&E, AMC, Animal Planet, AXN, Boomerang, Cartoon Network, Cinecanal, CNN Chile, CNN en Español, CNN Internacional, Comedy Central, Discovery Channel, E! Entertainment, El Gourmet, Europa Europa, Film & Arts, FOX, FOX Life, FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3, FX, FXM, Glitz, H2, History, Home & Health, H TV, ID, Isat, Discovery Kids, Life time, Más Chic, MTV, Much Music, Nat Geo, Nat Geo Kids, Nat Geo Wild, Nickelodeon, Paramont Channel, Space, SONY, Studio Universal, Sundance Channel, SyFy, TBS, TCM, Telemundo internacional, TLC, TNT, TNT Series, Tooncast, TruTV, Universal Channel, VH1 y Warner Channel.



fonte: lamac.org