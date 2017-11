Você está lendo um tópico

o que vc acharam do canal amc

jcsb em 16 Nov 2017 - 14:24



anos | Abr 2017 | Mensagens: 6 | Belo Horizonte - MG

o canal tem muita propaganda(03 horas de polishop e outras coisas. tem pouco conteudo,alem disso nao tem opçao de legenda com tnt,space. achei muito fraco











PirilampoBR em 16 Nov 2017 - 15:04



anos | Abr 2016 | Mensagens: 47 | Brazlândia - DF

Só vi programação ´Polishop





Directv em 16 Nov 2017 - 15:16



anos | Nov 2017 | Mensagens: 7 | Ribeirão do Sul - SP

Canal AMC e mais uma opção porem fica a saudade do melhor canal de filmes que já teve a MGM Gold esse sim tinha qualidade .

















