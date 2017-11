Você está lendo um tópico

Presidente da Alerj se entrega na sede da PF no Rio

Rafa! em 16 Nov 2017 - 19:54



anos | Mai 2006 | Mensagens: 2400 | São Paulo - SP

Jorge Picciani, Paulo Melo e Edson Albertassi se entregam na sede da PF no Rio



Os deputados estaduais Jorge Picciani, Paulo Melo e Edson Albertassi, todos figuras influentes do PMDB do Rio de Janeiro, se entregaram na sede da Polícia Federal na tarde desta quinta-feira (16). Picciani é o atual presidente da Assembleia Legislativa do RJ, cargo que já foi ocupado por Melo. Já Albertassi é líder do governo na Casa e presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).





O deputado Paulo Melo se entrega na sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro (RJ), nesta quinta-feira (16) (Foto: JOSE LUCENA/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)



A pedido do Ministério Público Federal (MPF), nesta quinta, o Tribunal Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) determinou a prisão imediata dos três peemedebistas. Os três são suspeitos de usarem os cargos públicos para troca de interesses, além de recebimento de propina.



Os parlamentares foram implicados no processo durante a deflagração da Operação "Cadeia Velha", desdobramento da Operação Ponto Final, braço da Lava Jato no Rio que apurou os desvios e o pagamento de propina envolvendo o setor de transportes no RJ.

A investigação durou seis meses e contou com informações de quebras de sigilo bancário, telefônico e telemático, acordos de leniência e de colaborações premiadas, além de provas obtidas a partir das Operações Calicute, Eficiência, Descontrole, Quinto do Ouro e Ponto Final.



Após se apresentarem, os três parlamentares enviaram comunicados à imprensa nos quais fazem considerações sobre a determinação das prisões. Entre as considerações, os parlamentares chamaram as medidas de "injustas" e afirmaram que vão provar que são inocentes.



Em nota enviada à imprensa, o deputado Edson Albertassi informou que está "certo de que vai provar sua inocência". No texto, o parlamentar também disse "aguardar com tranquilidade a decisão do plenário da Assembleia Legislativa".

Para o advogado Nelio Machado, que defende Jorge Picciani, a decisão do tribunal foi "açodada". "Meu cliente é inocente e o que está se usando é o instituto da delação, que foi muito mal copiado dos Estados Unidos e está sendo deturpado aqui", disse Machado.



O advogado acrescentou que considera a decisão incorreta do ponto de vista constitucional. Os tribunais acertam e erram. Eu acho que o tribunal errou", disse Machado se referindo à decisão do TRF-2 de prender preventivamente Picciani.

Já Paulo Melo afirmou que acredita se tratar de uma decisão "injusta" e disse estar convicto de que "ao analisar os documentos com tranquilidade no decorrer do processo, os desembargadores irão notar a inexistência de qualquer ilegalidade praticada e verão claramente a minha inocência".

O deputado acrescentou que, segundo ele, "não há, na medida cautelar, qualquer prova que aponte para o meu desvio de conduta". "Volto a repetir: uma simples análise no meu trabalho como parlamentar, bastará para provar que sempre votei contra a pauta dos empresários do transportes no Rio e defendi os interesses dos passageiros", argumentou o deputado.

Decisão irá para Alerj





O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Jorge Picciani (foto), se entrega na sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro (RJ), nesta quinta-feira (16) (Foto: JOSE LUCENA/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)





Apesar de a 2ª instância da Justiça Federal determinar a prisão dos três peemedebistas, a decisão, conforme entendimento do TRF-2, será submetida ao plenário da Alerj. Para manter a sentença do tribunal, é preciso que a maioria absoluta na Casa vote pela manuntenção da prisão.

A Alerj comunicou que para analisar a prisão dos deputados foi convocada uma sessão extraordinária em caráter permanente, que ocorrerá nesta sexta (17), às 15h.



Como a Alerj tem atualmente 70 deputados, é preciso que 36 deles sejam favoráveis à permanência de Picciani, Albertassi e Melo na cadeia. A princípio, a votação será aberta e presidida pelo deputado André Ceciliano (PT), que tem substituído Picciani quando o presidente esteve ausente.



