Canais com legenda na ClaroTV?

quantum em 17 Nov 2017 - 0:23



anos | Jan 2012 | Mensagens: 458 | São Paulo - SP

Por favor me tirem uma dúvida, em quantos e quais canais tem disponível legenda (queimada na tela e eletrônica) na Claro?

Se essa pergunta já foi feita me perdoem.























