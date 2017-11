Na minha cidade Campos dos Goytacazes/RJ temos o sinal aberto digital das tvs legislativas mas desde que a TV Alerj foi pra esse satélite a equipe técnica tem apanhado para o apontamento da parabólica pra esse satélite, vou me prontificar a ajudar na solução mas preciso de ajuda de alguém aqui do foro pra poder posicionar essa antena.

Perguntas:

É fácil de localizar?

Essa TP é forte para o apontamento?

Alguém tem antena com foto pra me dar um noção da posição em relação ao C2 por exemplo?