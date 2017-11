Você está lendo um tópico

TV Gazeta prepara 14ª edição do Troféu Mesa Redonda

Corinthians como o mais novo campeão nacional, a TV Gazeta de São Paulo iniciou os preparativos para a 14ª edição do Troféu Mesa Redonda , prêmio que elege os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro de Futebol.



Apresentado por Flávio Prado e Michelle Giannella, o programa será gravado no dia 5 de dezembro e exibido no domingo, dia 10. No dia, além dos jogadores, a emissora irá homenagear personalidades do esporte que foram destaques no ano.



