O Canal Brasil exibe nesta terça-feira, dia 21 de novembro, a partir das 22h, o longa nacional Corpo Elétrico que estreou nos principais cinemas brasileiro em agosto deste ano.



Elias (Kelner Macêdo) tem 23 anos e, mesmo com todas as adversidades e preconceitos sofridos por um nordestino e homossexual em uma cidade grande como São Paulo, leva a vida de forma leve. O rapaz trabalha desenhando manequins em uma fábrica de confecção de roupas na capital paulista, mantém pouco contato com a família na Paraíba e basicamente todas as noites tem encontros fugazes com homens, dormindo sempre em uma cama diferente a cada madrugada. Cada novo companheiro lhe abre uma série de perspectivas e ele as vive intensamente.



Dia após dia, a câmera acompanha o cotidiano do protagonista em seus acontecimentos mais mundanos como ir à fábrica, sair para tomar uma cerveja pós-expediente e depois curtir episódios libidinosos sem qualquer compromisso, repetindo essa rotina no dia seguinte.