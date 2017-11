Você está lendo um tópico

Censura no canal Paramount

As partes íntimas dos personagens em determinado filme não fica visível. É um absurdo, existe a classificação indicativa e a opção para bloquear canais. Alguém sabe o motivo de fazerem isso e será que vão continuar com essa censura?











Me parece que a Viacom sempre faz isso mesmo em seus canais.

















