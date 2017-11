Você está lendo um tópico

CANAIS SEM AUTORIZAÇÃO VAI FICAR OFF NO DIGITAL TERRESTRE?

I'TOSTA em 19 Nov 2017 - 14:29



anos | Nov 2006 | Mensagens: 198 | Sumaré - SP

Sobre o Apagão do Analógico; Todos aqueles Canais que estão no AR na versão Analógica, porém não estão com autorização de entrar no Digital segundo tabela do Line UP, estes canais vão ficar fora do AR? Ou poderiam entrar no AR no Digital até mesmo sem autorização???

- Em Campinas por Exemplo tem o Canal 36 com o Sinal da Top Tv no Analógico? , porém não consta autorização, e aí ela pode ou não migrar pro Digital???



