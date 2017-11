Oi investe R$ 61,7 milhões no Mato Grosso e inaugura franquia Oi Atende

A operadora de multisserviços Oi investiu R$ 61,7 milhões no Mato Grosso , de janeiro a setembro desse ano, o que representa um crescimento de 3% em comparação ao mesmo período do ano passado.



No Brasil, o total de investimentos atingiu R$ 3,8 bilhões , com crescimento de 11,6% no mesmo período. A companhia implantou no estado cinco novos sites de telefonia móvel e ampliou e modernizou mais dois sites. Mais de 10,7 mil portas de banda larga foram instaladas para o atendimento aos clientes que querem usufruir do serviço de internet da companhia. A operadora está priorizando a modernização da infraestrutura e expansão da capacidade da rede, a realização de ações preventivas com aumento de produtividade e a digitalização para oferecer uma melhor experiência aos clientes. A Oi oferece cobertura 4G nas cidades de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande.



Na próxima quinta-feira, dia 23 de novembro, a Oi inaugura oficialmente mais uma franquia Oi Atende em Mato Grosso, localizada na cidade de Sinop . Com 100m2, a terceira loja Oi Atende no Estado (as outras duas são em Cuiabá e Rondonópolis) tem um design arrojado, inovador, com muito mais interatividade e conta com 11 funcionários preparados para atender demandas dos clientes da região que atende o DDD 66, referentes aos produtos e serviços da Oi.