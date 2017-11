NET e Claro HDTV têm sinal liberado de canais esportivos

Os fãs de esportes já podem se preparar para duas semanas de muitas emoções. Até o dia 01 de dezembro, a NET e a Claro HDTV abrem o sinal dos canais SporTV , ESPN , FOX Sports , BandSports e Esporte Interativo para todos os clientes, com conteúdos exclusivos e uma cobertura completa de diversas modalidades esportivas.



Será possível acompanhar o sorteio para Copa do Mundo da Rússia que acontece no dia 01 dezembro, e será transmitido ao vivo pelo Fox Sports e SporTV às 13 horas. Nos dias 21, 23, 28 e 30 de novembro o canal passa os jogos das semifinais da Copa Sul-Americana.



Para os fãs de esportes americanos, a ESPN traz uma programação exclusiva com jogos da NBA e os maiores craques como Stephen Cury, Russel Westbrook, Carmelo Anthony e muitos outros jogadores que fazem a torcida ir a loucura com jogadas sensacionais em quadra. O futebol americano é outra atração que vai levar muita gente para a frente da televisão. Os atuais campeões, o New England Patriots, busca mais uma vaga nos playoffs desse ano e recebe a franquia do Oakland Raiders no dia 19 de novembro às 19h25.



A ESPN ainda traz, com exclusividade, as partidas da Premier League. Estre os jogos que estarão na grade de programação do canal estão Arsenal x Tottenham Hotspur, Liverpool x Chelsea e Manchester City x Southampton. Os brasileiros podem ver Gabriel Jesus em ação com o City, na busca do título do Campeonato Inglês desse ano.



A programação ao vivo está ainda mais completa com os jogos do maior campeonato de clubes do mundo. Os canais Esporte Interativo e Esporte Interativo 2 transmitem a Champions League, com 8 jogos ao vivo e exclusivos nos dias 21 e 22. Será possível acompanhar o camisa 10 do Paris Saint-Germain, Neymar, contra os escoceses do Celtic. O PSG conta ainda com uma legião de craques brasileiros, como Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Lucas Moura. A partida acontece no dia 22 de setembro, às 17 horas Antes disso, no dia 21, o EI passa com exclusividade APOEL x Real Madrid, também às 17h. Tanto o EI quanto o EI 2 terão rodadas duplas nos dois dias de Champions, com cobertura ao vivo da rodada desde 12h15.



O futebol brasileiro também está garantido durante a abertura de sinal. Todos poderão torcer para o Grêmio na disputa pelo título da Copa Libertadores da América, contra os argentinos do Lanús, com as partidas sendo realizadas nos dias 22 e 29 de novembro às 21h45 e com transmissão do Fox Sports e do SporTV .



Os canais SporTV podem ser acessados na grade de programação da NET e da Claro HDTV nas posições 537, 538 e 539. Já os canais ESPN estão no 570, 571 e 572, enquanto os Fox Sports podem ser encontrados no 573 e 574. O BandSports está no canal 575 e os canais Esporte Interativo estão nos números 576 e 577.