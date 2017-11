Você está lendo um tópico

Ludi é resgatada pelos Bombeiros após prender cabeça em cano; veja fotos do resg

Larry.Tate em 19 Nov 2017 - 21:36



anos | Out 2007 | Mensagens: 2356 | São Paulo - SP

POR LÍVIA MARRA



Ludi, provavelmente, queria saber o que tinha do outro lado daquele buraco no muro. Mas, ao colocar a cabecinha ali, a cadela acabou presa e precisou de ajuda do Corpo de Bombeiros para sair.



O resgate aconteceu na tarde de sábado (18), na região de Assis, interior de São Paulo.



Segundo os Bombeiros, Ludi ficou presa em um cano que dá acesso ao hidrômetro de uma casa –o espaço é usado pela Sabesp para anotar o consumo.



Para retirar a cadela, foi preciso quebrar o muro e cortar o cano, que envolvia seu pescocinho. Ludi foi resgatada sem ferimentos e entregue à tutora.



































Tonta !!!

















