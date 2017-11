Um caminho para o destino: resumo da semana de 20 a 25 de novembro

Segunda-feira



Carlos sai em defesa de Fernanda e diz a Camila que ela precisa muito da sua amizade. Fernanda comenta com Carlos que não entende porque Pedro se opõe que ela trabalhe para a família Altamirano. Hernani não quer que Fernanda seja um empecilho para seus planos e está decidido a mandá-la para longe da família Altamirano. Carlos e Hernani estão brigando quando Branca entra e vê Fernanda. Amélia pede perdão à filha, mas Fernanda a critica por tê-los deixado para ficar com sua família. Hernani tenta usar a força contra Fernanda e Amélia, para assombro de todos, se levanta da cadeira de rodas e fica em pé. Ela tenta dizer ao pai que Fernanda é sua filha, mas ele desmaia antes que ela faça a revelação. Fernanda não permite que Hernani humilhe Pedro e diz que sente muito orgulho do pai. César comunica a Pedro e Lupe que pretende se casar com Clarita mesmo contra a vontade deles. Amélia descobre que Pedro também está vivo, mas Fernanda diz que ela matou os dois de tanta dor. Fernanda diz a Branca que não sabe se voltará a essa casa. Amélia critica a irmã por tê-la enganado. Ela se assusta quando Mariana ameaça matar Fernanda se contar a verdade ao pai e assume que foi a responsável pelo incêndio que deveria ter matado Fernanda e Pedro. Fernanda conta para irmã Rosaura que sua mãe está morando na fazenda Altamirano e por isso Pedro fugiu da clínica, porque queria protegê-la. Fernanda descobre que Pedro sabe que ela não é sua filha. Dr. Xavier faz perguntas a Fernanda sobre a vida conjugal de Pedro e Amélia.



Terça-feira



Xavier e Fernanda decidem não dizer a Pedro que Amélia apareceu, pois essa notícia poderia abalá-lo emocionalmente. Branca lamenta que Mariana seja uma pessoa má. Amélia está decidida a se reaproximar da filha e dar a ela o carinho que sempre lhe negou. Quanto a Pedro, não sabe ainda se vai procurá-lo como homem ou como amigo. Hernani insiste que Camila conquiste Carlos. Ela segue os conselhos do pai, vai pra cima dele e consegue que o jovem médico seja suspenso do hospital. Luiz e Amélia se encontram. Ele pede para conhecer a filha, mas Amélia diz que ela morreu ao nascer e que Pedro é o pai de Fernanda. Mariana não consegue esconder sua raiva e seu ciúme e diz a Luiz e Amélia que amaldiçoa esse amor. Luiz lembra todo mal que causou a Fernanda e agradece que não seja sua filha, pois carregaria um remorso muito grande se assim fosse. Camila conta para Fernanda que Carlos foi suspenso porque os dois quase fizeram amor no hospital. Ela ainda diz que agora ele terá que se casar com ela ou seu pai destruirá sua carreira para sempre. Irmã Rosaura diz a Amélia que não acredita em seu arrependimento e pede a ela que tire Fernanda e Pedro da sua vida. Amélia também recebe uma resposta dura de Lupe e se dá conta do mal que causou. Amélia diz a Luiz que não quer voltar a vê-lo.



Quarta-feira



Amélia prefere que Fernanda continue na fazenda para poder protegê-la de Mariana. Luiz discute com o Dr. Inácio por causa dos documentos que ele retirou de seu escritório e este não acredita quando Luiz afirma que seu único vínculo com Amélia é por que ela é a filha perdida que o Sr. Fernando estava procurando. Amélia volta a pedir perdão à filha, mas Fernanda responde que apesar de amá-la por ser sua mãe, não pode perdoá-la por toda dor que lhe causou. Fernanda também se recusa a dizer onde Pedro está para protegê-lo. Dr. Inácio não acredita na versão contada por Luiz Monteiro e decide investigar a verdade por detrás dele e Amélia. Por um empate no corpo diretivo, Xavier dará o voto de minerva para decidir o futuro de Carlos no hospital. O detetive informa Mariana que Dr. Inácio está fazendo investigações sobre Luiz e Amélia. Fernanda conta para o Sr. Fernando o que aconteceu entre ela e Camila e provoca a ira de Hernani contra ela. Pedro confessa à irmã Rosaura que não consegue deixar de amar Amélia e isso o atormenta.



Quinta-feira



Fernanda diz a Mariana que não quer que o Sr. Fernando fique sabendo que é sua neta, pois todos desprezaram Pedro e ele é a única família que lhe interessa. Marisa fica intrigada ao ser tratada com ressentimento por Amélia. Branca diz a Amélia que pouco a pouco sua vida vai voltando ao normal e promete ajudá-la a encontrar Pedro. Marisa pressiona Luiz para que deixe a casa, caso contrário acionará a justiça. Ele se nega a sair e ameaça transformar sua vida em um inferno. Mariana aumenta a dosagem dos remédios do pai com a intenção de que ele piore e que Fernanda seja a culpada do que acontecer com ele. Dr. Xavier vota a favor da permanência de Carlos no hospital, diz a ele que não gosta de jogar sujo e que de agora em diante vai brigar com ele pelo amor de Fernanda. Carlos pede desculpas pelo seu comportamento e os dois voltam a ser amigos, embora rivais no amor. Camila aparece no hospital e diante de todos admite que mentiu por despeito. Pedro se preocupa ao saber que Fernanda está trabalhando na fazenda, mas Branca o tranquiliza e diz que cuidará dela. Fernando Altamirano sofre uma crise e, ao se ver tão fragilizado, pede a Fernanda que o ajude a encontrar sua filha e sua neta. Branca pede a Pedro que procure Amélia e faça o possível para que Fernanda perdoe a mãe e os três possam voltar a ser uma família, mas ele se nega. Luiz fica furioso ao descobrir quais são os planos do Dr. Inácio e está decidido a acabar com ele.



Sexta-feira



A saúde do Sr. Fernando piora e tanto Camila quanto Branca questionam o medicamento que ele está tomando. O Sr. Fernando pede que Carlos e Marcos revejam seus medicamentos, pois está se sentindo muito pior. Fernanda comenta com Xavier que se sente muito mal diante das mentiras de Carlos, que insiste em dizer que não tem nada a ver com Isabela e os encontra jantando juntos. Dr. Inácio descobre toda a verdade e diz a Lupe que o Sr. Fernando deixará toda sua fortuna para a neta e defende que ela deve saber de tudo. Lupe lembra que não podem romper o juramento de Amélia de não dizer nunca a Fernanda que seu pai é Luiz Monteiro. Mariana se preocupa quando Carlos leva os comprimidos para análise e não sabe como resolver o problema. Lupe deixa de lado os ressentimentos e comparece ao casamento de César e Clarita. Luiz ameaça mandar Inácio para a cadeia por ter roubado seus documentos, mas tudo se complica quando Marisa ouve a conversa, decide apoiar o advogado e deixa claro ao ex-marido que nada será fácil para ele. Camila pede perdão a Fernanda e comenta que quando fez o mesmo com Carlos ele lhe pediu que não mencionasse seu nome. Branca diz a Amélia que encontrou Pedro, mas ele não quer voltar a vê-la.