Chiquititas: resumo da semana de 20 a 25 de novembro

Segunda-feira



O motorista leva Dani até o hospital, pois, com o susto, a pequena caiu no chão e machucou o joelho. Bruno vai ao hospital buscar Dani e Fernando diz que ele precisa cuidar melhor da filha. Mais tarde, Fernando vai ao orfanato e descobre que Carol e Junior reataram o namoro. Fernando conta para os dois sobre o ocorrido com Dani. Fernando garante para Junior que gosta de Carol e que não irá desistir dela. As chiquititas pensam numa maneira de ajudar Junior com a crise do Café Boutique. Tati sugere que eles construam um "carro do amor", utilizando bicicletas. As meninas veem que os vestidos de passeio estão manchados com água sanitária. As meninas mais velhas conversam com Marian, que nega estar envolvida com todas as confusões. Apenas Pata e Bia não acreditam na chiquitita. Armando sai para almoçar com Gabriela. Junior vai até a casa de Dani para conversar com Bruno. Junior diz que ele e Carol estão de olho em como Bruno trata a filha. No orfanato, Duda volta da Europa. O garoto diz que decidiu ficar no Brasil até sua mãe voltar de vez para o País. Duda diz que fez questão de ir do aeroporto direto para o orfanato. Mili fica feliz e Mosca enciumado.



Terça-feira



Duda e Mili conversam no pátio do orfanato. Mili diz que todos sentiram falta dele. Duda responde que também estava com saudade dela. O garoto conta que sua relação com a mãe está melhor, mas que optou em voltar ao Brasil para deixá-la concluir o trabalho no exterior. Marian espia a conversa dos dois. No quarto, Mosca resmunga para Rafa: "Quando finalmente o mala do JP vai embora, volta esse daí". Duda conversa com Mosca sobre Mili. Mosca diz que não sente mais nada por Mili e Duda diz que isso é bom, pois não precisará mais se preocupar com o garoto. Marian espia o encontro nada amigável dos dois. Cris segue com o plano para fingir que Samuca quer namorar com ela e envia uma declaração de amor pra ela mesma, porém, com o nome de Samuca. O garoto fica incomodado, mas aceita seguir no plano. Marian paquera Duda, que não retribui. Vivi fica com ciúme de Samuca, mas fica confusa por acreditar que gosta do garoto apenas como amigo. No orfanato, todos ficam surpresos com a declaração de amor para Cris. Fernando pede para as crianças enviarem uma mensagem para Carol através do "Correio Elegante Móvel", invenção para tentar arrecadar dinheiro para o Café Boutique. Carmen leva um susto ao se deparar com o Duda na mansão dos Almeida Campos. No Café Boutique, eles veem o comercial da estreia da série "O Conto da Princesa", onde eles participam como atores. Todos combinam de assistir à estreia juntos na casa de Beto.



Quarta-feira



Marian pega escondido o dinheiro arrecadado com o "Correio Elegante Móvel" e coloca na boneca Laura. Todos assistem à estreia da série "O Conto da Princesa". Pata sonha que Duda está lhe pedindo em namoro. Cris diz para Samuca que eles precisam anunciar para todos que estão namorando. Tati nota que o dinheiro do "Correio Elegante" desapareceu. Os pequenos procuram pelo orfanato. Thiago encontra o dinheiro na boneca de Maria, que jura não ter pegado a quantia. Mili aparece e aparta a discussão dos pequenos. Marian escuta tudo e fica irritada por não ter conseguido prejudicar Maria. Samuca e Cris contam que estão namorando (apesar de não ser verdade). Vivi fica enciumada. Marian ameaça mais uma vez Maria e Matilde, que finge ser Ernestina, escuta tudo e fica impressionada com Marian, e vê nela um potencial para maldades. Duda começa a estudar na mesma escola que as chiquititas e cai na classe de Mili.



Quinta-feira



Carmen vai ao orfanato e conta para Matilde que Cintia voltou. Maria conta para Tati, Teca e Ana que foi Marian quem colocou o dinheiro em sua boneca. Matilde diz para Carmen que Marian é uma pequena bem malvada. Teca conta para Marian que Maria está espalhando que ela foi quem colocou o dinheiro na boneca. JP vai ao orfanato e diz que com o sucesso do CD ele sairá em turnê e ficará um bom tempo fora. Mosca vai abrir a porta e é Duda. Os três ficam diante de Mili. JP e Mosca discutem. As meninas falam para Junior sobre o que fizeram para ajudar o Café Boutique. No orfanato, Mili diz para Pata que os três meninos começaram a discutir na sala. Pata pergunta se ela sente algo por Duda e Mili garante que não gosta de Duda e nem de JP, apenas de Mosca. Pata fica feliz com a notícia, pois está interessada em Duda. Carol diz para Junior que Dani quer voltar a morar no orfanato, pois não está sendo bem tratada pelo pai. Carol pergunta se não há como ela tentar conseguir a guarda da menina. Marian rouba a boneca Laura e força Maria a assumir a culpa por ter pego o dinheiro. Maria pensa em contar a verdade para Carol, mas fica com medo de Marian e desiste.



Sexta-feira



Mili vê Maria chorar e consola a pequena. Mili canta a música "Meu Anjinho" e Miguel, escondido, se emociona ao lembrar que Gabriela cantava essa música para o bebê durante a gravidez. Mili diz para Maria que Sofia cantava essa canção quando ela era pequena. Mais tarde, Miguel conta para Simão que não possui conexão alguma com Marian e acha que ela não é sua verdadeira filha. Miguel diz para Simão que acredita que Mili possa ser sua filha, mas que irá investigar melhor. Mili diz para Marian que não quer saber de romances, apenas curtir as amizades. Carol vai até a mansão dos Almeida Campos e, ao lado de Junior, visita Valentina, que ainda está em coma. Marian inventa para Mosca que Mili diz que não sente absolutamente nada por ele. Carmen surta ao ver que Carol está na mansão dos Almeida Campos e ainda mais ao descobrir que Junior voltou a namorar com ela. Bruno proíbe Dani de falar e ver Carol. Bia estranha que Pata fez um penteado diferente para ir ao colégio. Bia acredita que Pata está gostando de alguém. Na escola, a professora distribui trabalhos em dupla e Pata fará o dela com Duda, enquanto Bel fará com Rafa. Marian faz questão de entrar na dupla de Duda com Pata para se mostrar e se exibir para o garoto.